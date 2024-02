Rafael Teixeira faz revelação sobre Bruno Savate: «Fizemos um pacto…». Saiba tudo aqui!

Rafael Teixeira foi expulso do Big Brother – Desafio Final na gala deste domingo, 4 de fevereiro. O concorrente foi ao duelo final com Joana Taful e acabou por abandonar a casa mais vigiada do país, com 33% dos votos.

Esta segunda-feira, Rafael esteve presente no «Dois às 10» e fez um balanço da sua participação no Reality show.

Durante as últimas semanas, Rafael Teixeira protagonizou vários momentos de tensão com Bruno Savate. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente revelou que esses confrontos tinham uma explicação.

«O Santo António era modo provocatório, mas eu falei com o Bruno lá dentro em off – conseguimos – e fizemos num pacto, que ‘ok lá dentro tá tudo, cá fora tudo bem’», começou por revelar.

«Só que as pessoas cá fora não conseguem entender isso, tanto que quando eu saí, ele levantou-se logo para me dar um abraço e eu disse-lhe ‘sê inteligente e não te passes’, porque o Bruno é mais que isso», acrescentou ainda.

Rafael Teixeira chegou mesmo a elogiar o jogo do colega: «O jogo do Bruno é fantástico, eu adoro o jogo do Bruno, a ironia dele é muito boa».

Recorde aqui o momento em que Bruno Savate se despediu de Rafael Teixeira com um «abraço de rivais»: