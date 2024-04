Como tudo mudou! Conheça o Ranking de Popularidade da segunda semana do Big Brother 2024

Quem é o concorrente mais perspicaz? Veja as respostas

O Instagram oficial do Big Brother publicou a segunda sondagem de popularidade desta edição do Big Brother 2024. Saiba quem são os favoritos do Público, assim como os menos amados.

Durante estas duas semanas, muita coisa mudou. Na primeira semana Luís encontrava-se em 7º lugar no pódio, esta semana está em primeiro dos favoritos com 79% de gostos! Seguido de Daniel e Carolina.

Na primeira semana, Catarina Miranda estava em último lugar no pódio mas esta semana já está em 14º lugar. Catarina Ribeiro é a concorrente escolhida, como a menos gostada, com apenas 21% de gostos, seguida de Jacques e Catarina Sampaio.

Aqui estão os resultados da 2º sondagem de popularidade do Big Brother 2024:

1º Luís

2º Daniel

3º Carolina

4º Gabriel

5º Renata

6º David

7º Sérgio

8º Fábio

9º Leokádia

10º João

11º Alex

12º Ilona

13º Margarida

14º Catarina Miranda

15º André

16º Daniela

17º Catarina Sampaio

18º Jacques

19º Catarina Ribeiro