História de amor do Big Brother Verão conquista fãs! Este é o Ranking de Popularidade desta semana
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Mariana Sá e Miguel
Largou Direito pela vida noturna e tem o sonho de ser «Maria Chuteira»: Saiba tudo sobre Mariana Sá, concorrente do Big Brother Verão
Fique a conhecer quem são os concorrentes preferidos do público do Big Brother Verão, e veja ainda quem é que não está a convencer os fãs do reality show.
O Big Brother Verão está em altas e os concorrentes já começam a conquistar as preferências dos fãs. Esta quinta-feira, 9 de julho, ficámos a conhecer o Ranking de Popularidade da segunda semana, e há um "casalinho" que se destaca. Por sua vez, há uma 'dupla' que está no fim da tabela dos preferidos.
O primeiro lugar do ranking é ocupado por Nuno, com 88% de votos pela positiva e 12% de votos pela negativa. Segue-se Boris em segundo lugar e Miguel fecha o pódio. Mas Mariana Sá, que esta noite protagonizou o primeiro beijo desta edição com Miguel, está logo em quarto lugar.
Já no fim da tabela, está Tatiana em penúltimo lugar e João Ventura em último, com 71% de votos pela negativa e 29% de votos pela positiva.
Pode ver aqui a lista completa:
1º Nuno
2º Boris
3º Miguel
4º Mariana Sá
5º Joana
6º Ana Luísa
7º Afonso
8º Pedro
9º Íris
10º Sara
11º Mariana Salgueiro
12º Vanessa
13º Joaquim
14º Raquel
15º Tatiana
16º João Ventura