História de amor do Big Brother Verão conquista fãs! Este é o Ranking de Popularidade desta semana

Largou Direito pela vida noturna e tem o sonho de ser «Maria Chuteira»: Saiba tudo sobre Mariana Sá, concorrente do Big Brother Verão

O Big Brother Verão está em altas e os concorrentes já começam a conquistar as preferências dos fãs. Esta quinta-feira, 9 de julho, ficámos a conhecer o Ranking de Popularidade da segunda semana, e há um "casalinho" que se destaca. Por sua vez, há uma 'dupla' que está no fim da tabela dos preferidos.

O primeiro lugar do ranking é ocupado por Nuno, com 88% de votos pela positiva e 12% de votos pela negativa. Segue-se Boris em segundo lugar e Miguel fecha o pódio. Mas Mariana Sá, que esta noite protagonizou o primeiro beijo desta edição com Miguel, está logo em quarto lugar.

Já no fim da tabela, está Tatiana em penúltimo lugar e João Ventura em último, com 71% de votos pela negativa e 29% de votos pela positiva.

Pode ver aqui a lista completa:

1º Nuno

2º Boris

3º Miguel

4º Mariana Sá

5º Joana

6º Ana Luísa

7º Afonso

8º Pedro

9º Íris

10º Sara

11º Mariana Salgueiro

12º Vanessa

13º Joaquim

14º Raquel

15º Tatiana

16º João Ventura