Novidades no ranking de popularidade! Saiba quem são os mais e menos gostados

O Instagram oficial do Big Brother acaba de revelar o sexto ranking de popularidade do Big Brother – Desafio Final e o último lugar da tabela esta semana é ocupada por Ana Barbosa.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas, Bruno Savate surge no primeiro lugar da tabela. Mas há novidades no pódio… Esta semana, Bárbara Parada ultrapassou Noélia Pereira, e as duas concorrentes ocupam o segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Aqui estão os resultados da 8ª sondagem de popularidade do Desafio Final:

1º Bruno Savate

2º Bárbara Parada

3º Noélia Pereira

4º Vina Ribeiro

5º André Lopes

6º Érica Silva

7º Débora Neves

8º Hélder Teixeira

9º Ana Barbosa

Recorde-se que Ana Barbosa foi a primeira concorrente salva das nomeações esta quarta-feira, 28 de fevereiro, durante a Emissão Especial com Claúdio Ramos.