Já é um fenómeno! Este concorrente é o favorito do público na primeira semana do Big Brother Verão
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Fique a conhecer o primeiro Ranking de Popularidade desta edição do Big Brother Verão.
O Big Brother Verão estreou-se no passado domingo, 28 de junho, e já está a dar muito que falar! Esta quinta-feira, 2 de julho, saiu o primeiro Ranking de Popularidade desta edição e as escolhas dos fãs são surpreendentes. Há um concorrente que se destaca, e muito, pela positiva.
Em primeiro lugar do ranking está Nuno, com 84% de votos positivos contra apenas 16% de votos pela negativa. Segue-se Miguel e Raquel fecha o pódio.
Por sua vez, João Ventura ocupa a última posição da primeira sondagem, com 61% de votos negativos e 39% de votos pela positiva.
Pode conferir aqui a lista completa:
1º Nuno
2º Miguel
3º Raquel
4º Pedro
5º Afonso
6º Mariana Sá
7º Boris
8º Mariana Salgueiro
9º Joana
10º Ana Luísa
11º João Gomes
12º Íris
13º Vanessa
14º Diego
15º Sara
16º Joaquim
17º Tatiana
18º João Ventura