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Já é um fenómeno! Este concorrente é o favorito do público na primeira semana do Big Brother Verão

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Já é um fenómeno! Este concorrente é o favorito do público na primeira semana do Big Brother Verão

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Já é um fenómeno! Este concorrente é o favorito do público na primeira semana do Big Brother Verão - Big Brother

Fique a conhecer o primeiro Ranking de Popularidade desta edição do Big Brother Verão.

O Big Brother Verão estreou-se no passado domingo, 28 de junho, e já está a dar muito que falar! Esta quinta-feira, 2 de julho, saiu o primeiro Ranking de Popularidade desta edição e as escolhas dos fãs são surpreendentes. Há um concorrente que se destaca, e muito, pela positiva.

Em primeiro lugar do ranking está Nuno, com 84% de votos positivos contra apenas 16% de votos pela negativa. Segue-se Miguel e Raquel fecha o pódio.

Por sua vez, João Ventura ocupa a última posição da primeira sondagem, com 61% de votos negativos e 39% de votos pela positiva.

Pode conferir aqui a lista completa:

1º Nuno

2º Miguel 

3º Raquel 

4º Pedro 

5º Afonso 

6º Mariana Sá 

7º Boris 

8º Mariana Salgueiro 

9º Joana 

10º Ana Luísa 

11º João Gomes 

12º Íris 

13º Vanessa

14º Diego 

15º Sara

16º Joaquim 

17º Tatiana 

18º João Ventura

 

Temas: Ranking de Popularidade Big Brother Verão Nuno João Ventura

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