Já é um fenómeno! Este concorrente é o favorito do público na primeira semana do Big Brother Verão

O Big Brother Verão estreou-se no passado domingo, 28 de junho, e já está a dar muito que falar! Esta quinta-feira, 2 de julho, saiu o primeiro Ranking de Popularidade desta edição e as escolhas dos fãs são surpreendentes. Há um concorrente que se destaca, e muito, pela positiva.

Em primeiro lugar do ranking está Nuno, com 84% de votos positivos contra apenas 16% de votos pela negativa. Segue-se Miguel e Raquel fecha o pódio.

Por sua vez, João Ventura ocupa a última posição da primeira sondagem, com 61% de votos negativos e 39% de votos pela positiva.

Pode conferir aqui a lista completa:

1º Nuno

2º Miguel

3º Raquel

4º Pedro

5º Afonso

6º Mariana Sá

7º Boris

8º Mariana Salgueiro

9º Joana

10º Ana Luísa

11º João Gomes

12º Íris

13º Vanessa

14º Diego

15º Sara

16º Joaquim

17º Tatiana

18º João Ventura