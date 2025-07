Este é o novo Ranking de Popularidade: e há uma concorrente cada vez mais perto do primeiro lugar

Nesta quinta-feira, 24 de julho, saiu mais um ranking de popularidade do Big Brother Verão e há algumas mudanças surpreendentes. Jéssica Vieira e Afonso Leitão continuam em polos completamente apostos, mas há um concorrente cada vez mais destacada.

Em primeiro lugar do ranking dos favoritos do público, está Jéssica Vieira, com 80% das preferências contra apenas 20% de votos pela negativa. Em segundo lugar, está a grande surpresa: Bruna, que passa assim da sexta posição da tabela para entrar diretamente para o lugar de prata desta votação.

A fechar o pódio está Kina (Joaquina Branco), que se tem mantido sempre nos primeiros lugares das preferências do público. O concorrente menos 'gostado' desta semana volta a ser Afonso Leitão, com 76% de votos negativos contra apenas 24% de votos pela positiva.

Veja aqui o restante ranking de popularidade da semana: