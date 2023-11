Quedas e subidas no ranking de popularidade. Estes são concorrentes mais e menos gostados

O ranking de popularidade desta semana, feito no Instagram oficial do Big Brother, tem várias alterações e a maior delas prende-se com o último lugar. André Lopes é o concorrente que ficou em último na sondagem que avalia os concorrentes mais e menos amados. Sílvia aparece logo de seguida no lado negativo. Também Joana Sobral sofre uma grande queda e aparece no pódio dos menos gostados, em 9º lugar.

Já no lado verde, temos Francisco Monteiro que continua a segurar o primeiro lugar dos mais gostados. Hugo Andrade sobe e aparece em segundo lugar e Vina fecha o pódio.

Francisco Vale também sofreu uma grande queda e cai do terceiro lugar para a sexta posição.

Veja aqui o rankig de popularidade na totalidade: