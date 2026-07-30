Polémica do avião leva concorrentes a estar em risco? Boris e Joana "afundam" no ranking de Popularidade
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Fique a par de todas as subidas e descidas no Ranking de Popularidade.
Mais uma semana, mais uma oportunidade para os fãs do Big Brother Verão elegerem os seus concorrentes favoritos. Através dos stories, os seguidores voltaram a ser desafiados a escolher os nomes que mais os conquistam dentro da casa, e os resultados já são conhecidos.
Nuno mantém-se, mais uma vez, na liderança do ranking de popularidade, confirmando-se como o concorrente mais votado pelo público. Afonso segue-lhe os passos, também sem alterações na posição, mas o pódio traz uma novidade: Ana Luísa sobe até ao terceiro lugar, depois de na semana passada ocupar a quinta posição.
Já Joana, que integrava o top 3 na semana anterior, desce agora até ao quinto lugar, ultrapassada também por Sara, que surge em quarto. Outra descida a assinalar é a de Boris, que passa da quarta para a sétima posição.
Na cauda da tabela mantêm-se os nomes menos escolhidos pelo público, com Vanessa, João Ventura, Tatiana e Raquel a fecharem o ranking desta semana.
Ranking completo:
1º Nuno
2º Afonso
3º Ana Luísa
4º Sara
5º Joana
6º Mariana Sá
7º Boris
8º Miguel
9º Vanessa
10º João Ventura
11º Tatiana
12º Raquel
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