Polémica do avião leva concorrentes a estar em risco? Boris e Joana "afundam" no ranking de Popularidade

Mais uma semana, mais uma oportunidade para os fãs do Big Brother Verão elegerem os seus concorrentes favoritos. Através dos stories, os seguidores voltaram a ser desafiados a escolher os nomes que mais os conquistam dentro da casa, e os resultados já são conhecidos.

Nuno mantém-se, mais uma vez, na liderança do ranking de popularidade, confirmando-se como o concorrente mais votado pelo público. Afonso segue-lhe os passos, também sem alterações na posição, mas o pódio traz uma novidade: Ana Luísa sobe até ao terceiro lugar, depois de na semana passada ocupar a quinta posição.

Já Joana, que integrava o top 3 na semana anterior, desce agora até ao quinto lugar, ultrapassada também por Sara, que surge em quarto. Outra descida a assinalar é a de Boris, que passa da quarta para a sétima posição.

Na cauda da tabela mantêm-se os nomes menos escolhidos pelo público, com Vanessa, João Ventura, Tatiana e Raquel a fecharem o ranking desta semana.

Ranking completo:

1º Nuno

2º Afonso

3º Ana Luísa

4º Sara

5º Joana

6º Mariana Sá

7º Boris

8º Miguel

9º Vanessa

10º João Ventura

11º Tatiana

12º Raquel