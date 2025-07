Ranking de Popularidade está lançado: Desde o primeiro lugar inesperado... a três nomes [de peso] no fundo da tabela

Big Brother Verão: Conhece o Primeiro Ranking de Popularidade dos Concorrentes

A conta oficial de Instagram do Big Brother Verão, reality show da TVI, divulgou hoje o primeiro ranking de popularidade dos novos concorrentes. Os 13 participantes entraram na casa mais vigiada do país esta segunda-feira, dia 30, e já começaram a conquistar (ou não) o público.

Este ranking é uma referência inicial sobre a aceitação e simpatia dos portugueses por cada concorrente, servindo de termómetro para perceber quem está a destacar-se nestes primeiros dias de jogo.

🏆 Ranking de Popularidade – Big Brother Verão (1.ª semana)

Manuel Melo Jéssica Kina Viriato Marta Salvador Luiza Bruna Ana Catharina Daniela Afonso Catarina Miranda André Filipe

A publicação feita no Instagram foi ilustrada com os rostos de Manuel Melo, atualmente o favorito do público, e André Filipe, que ocupa o último lugar neste primeiro ranking.

📊 O que significa este ranking?

Embora seja ainda muito cedo no programa, este tipo de ranking mostra já algumas preferências do público que acompanha o reality show. A aceitação do público é crucial para garantir a permanência no programa e alcançar a tão desejada final.

Além disso, rankings como este geram conversa nas redes sociais e ajudam a envolver ainda mais os fãs do reality show, que podem continuar a votar e a interagir com os seus concorrentes preferidos.

👁️ Continua a acompanhar o Big Brother Verão

À medida que os dias passam e os concorrentes se revelam, as posições no ranking podem mudar drasticamente. Acompanhar estes resultados é essencial para perceber quem tem reais hipóteses de chegar longe nesta edição do Big Brother Verão.

Segue o Instagram oficial do Big Brother e mantém-te a par de todos os desenvolvimentos e atualizações semanais!