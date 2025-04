Polémica no ranking de popularidade! Ex-concorrente do Big Brother manifesta-se sobre o último lugar: «Está no lugar que merece»

Ranking ao rubro! Diogo Bordin mantém-se no topo da popularidade no Big Brother 2025, mas é Luís Gonçalves quem está a conquistar corações. Mantendo-se no 2.º lugar, que conquistou a semana passada, mostra que o jogo está longe de estar decidido.

De favorito a último lugar! Por sua vez, Nuno Brito, que brilhou na casa de vidro com 66% dos votos, continua no fim do ranking, tal como na semana passada.

O Big Brother revelou esta quinta-feira, 24 de abril, através do Instagram, o quarto ranking de popularidade dos concorrentes. Diogo Bordin continua a dominar as preferências do público, mantendo-se firme no 1.º lugar da tabela. Em último lugar, novamente, encontra-se Nuno Brito.

Quem reagiu a este último lugar foi Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother 2024, que rapidamente comentou: «O Nuno no lugar que merece ! O Luís está a caminhar bem para o 1ª lugar».

Esta é a ordem do ranking:

1º Diogo

2º Luís

3º Érica

4º Tomé

5º Sara

6º Carina

7º Carolina

8º Adrielle

9º Micael

10º Manuel Rodrigues

11º Solange

12º Lisa

13º Manuel Cavaco

14º Igor

15º Nuno

Recorde-se que Nuno Brito foi o mais votado na casa de vidro, onde conquistou 66% das preferências do público. A sua queda para o fim da tabela está a gerar surpresa entre os seguidores do programa.

