O ultimo ranking de popularidade desta edição. E a surpresa não está nem no último nem no primeiro lugar

A página oficial de Instagram do Big Brother já divulgou o último ranking de popularidade desta edição. A poucos dias da grande final do programa, o público que assiste e acompanha o reality, participou, pela última vez, no ranking, escolhendo os concorrentes de que gosta ou não.

*Estes resultados são obtidos consoante os votos existentes, não correspondendo a um total de todos os espectadores que assistem.

Os resultados são semelhantes a semanas passadas: Luís Gonçalves, de 41 anos continua a ser o favorito do público há semanas, continuando a aparecer em primeiro lugar, com 71% de aprovação do público, contra apenas 29% de reprovação.

Para completar o pódio, está Lisa Schincariol em segundo lugar, mantendo o lugar da semana passada. E o destaque vai para Carolina Braga, que inesperadamente tem vindo a ganhar mais popularidade e ultrapassou Diogo Bordin. Agora está no terceiro lugar do ranking.

Do lado oposto da tabela, Manuel Rodrigues ocupa o último lugar do pódio, sendo o menos gostado de quem assiste, com 79% de reprovação.

Este é o ranking completo:

1° Luís

2° Lisa

3° Carolina

4° Diogo

5° Manuel Rodrigues