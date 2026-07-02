Sósia Perdida? Esta concorrente do Big Brother Verão foi comparada a estrela pop mundial

Raquel Rodrigues tem sido das mais comentadas da edição e a razão tem muito a ver com a sua beleza fora do comum. Com olhos claros e cabelo escuro, Raquel não demorou a ser comparada a uma estrela mundial.

Dentro da casa, uma das concorrentes foi a primeira a lançar a alcunha que ficou: «Katy Perry da Malveira». A expressão colou-se à concorrente e, no Especial de terça-feira, dia 30 de julho, Maria Botelho Moniz voltou a usá-la em direto, as reações dentro da casa foram icónicas.

Cá fora, os fãs trataram do resto. As redes sociais encheram-se de comparações entre as duas e as semelhanças são inegáveis, basta ver para perceber porquê.