Profissão de Raquel do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. E está a chocar tudo e todos

Raquel chegou ao Big Brother Verão e já tem dado que falar, especialmente devido à relação com Nuno. O que poucos conhecem é a vida da concorrente fora da casa. A jogadora tem um percurso ligado ao empreendedorismo e ao desenvolvimento pessoal. Mas o que se destaca é o facto de a concorrente trabalhar num restaurante especializado em carnes, apesar de não comer carne.

Apaixonada por esta área, a concorrente revelou que o grande objetivo passa por investir o eventual prémio na criação de uma comunidade de apoio e empoderamento feminino, um projeto que ambiciona desenvolver.

Na rede social X, os fãs do programa mostram-se incrédulos ao descobrir a profissão da jovem no restaurante.

No vídeo de apresentação, Raquel descreve-se como uma pessoa «espiritual», «determinada» e «muito vaidosa», garantindo que nunca abdica dos valores que a definem.

Confiante no seu potencial dentro da casa, acredita que será uma concorrente marcante. «Sei que as minhas opiniões vão dar que falar», assume, prometendo manter-se sempre fiel à sua personalidade.

A autenticidade é, aliás, uma das características que mais faz questão de destacar. Raquel garante que entra no programa para mostrar quem realmente é e promete ser «autêntica e genuína» ao longo de toda a experiência.

Resta agora saber se a empreendedora conseguirá conquistar o público e aproximar-se do objetivo de transformar o prémio num projeto dedicado ao apoio e empoderamento de outras mulheres.