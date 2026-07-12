Emocionante e muito dura. A curva da vida de Raquel capaz de arrepiar qualquer um: «A maior dor da minha vida»

Raquel foi a protagonista da Curva da Vida na gala do Big Brother Verão e emocionou os colegas e os espectadores ao recordar alguns dos momentos mais marcantes do seu percurso.

Ao longo do testemunho, a concorrente falou da forte ligação que tinha com o avô, confessando que era a pessoa que melhor a compreendia. «O meu avô era a única pessoa que me compreendia», revelou, acrescentando ainda: «Sou só amor».

Raquel recordou também uma desilusão amorosa vivida aos 14 anos. Mais tarde, iniciou uma relação com uma rapariga que, segundo contou, acabou por levar a mãe a expulsá-la de casa. A concorrente revelou ainda que viveu uma relação marcada pela manipulação e pela violência.

«Manipulava a relação e batia-me. Fiquei num limbo dois anos. Acreditamos sempre que as pessoas melhoram», desabafou. O fim da relação aconteceu depois de um episódio que envolveu o irmão. «Essa rapariga bateu no meu irmão e aí meti um ponto final».

Já em 2020, Raquel conheceu um rapaz e acreditou ter encontrado o amor da sua vida. No entanto, a relação voltou a ser marcada pelo sofrimento.

«Tinha antecedentes de violência doméstica e eu achava que o ia salvar», contou. Segundo explicou, acabou por descobrir traições e a relação terminou. «Andava a trair-me. Acabou comigo porque ia-me destruir».

Depois desse fim, envolveu-se com um amigo do ex-companheiro e engravidou, mas acabou por sofrer um aborto espontâneo.

«Depois envolvi-me com um amigo dele, engravidei e tive um aborto espontâneo, a maior dor da minha vida», confessou.

Apesar de todas as dificuldades, Raquel garantiu que conseguiu reconstruir-se. «Graças ao meu processo terapêutico comecei a adorar-me», afirmou.

A concorrente terminou a Curva da Vida com uma mensagem de esperança, assegurando que sente que vive uma fase muito feliz. «O universo começou a conspirar a meu favor e estou a viver os melhores momentos da minha vida», concluiu.