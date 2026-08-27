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Raquel contou "história de amor" com ex-concorrente do Big Brother. Mas ele veio a público desmentir: «Nunca...»

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Raquel contou "história de amor" com ex-concorrente do Big Brother. Mas ele veio a público desmentir: «Nunca...» - Big Brother
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Raquel esclarece relação com Fábio Faísca após revelar história no Big Brother Verão.

Raquel falou abertamente sobre a ligação a Fábio Faísca, ex-concorrente do Big Brother 2021, durante a sua participação no Big Brother Verão. Depois de sair do reality show da TVI, a concorrente de Loulé esclareceu afinal o que aconteceu entre os dois.

Ainda dentro da casa, Raquel surpreendeu Íris ao revelar que Fábio Faísca fazia parte dos homens que marcaram a sua vida: «Conheces o Fábio, da edição da Ana Barbosa [Big Brother 2021]? Ele é um dos meus grandes amores, que é meu amigo», contou.

A concorrente não escondeu também a admiração que continua a sentir pelo antigo participante do reality show: «É uma boa pessoa, vais gostar de o conhecer. Ele é bué lindo», acrescentou.

Na mesma conversa, Raquel deu a entender que a ligação entre os dois poderia ter sido mais do que uma amizade: «Ele era super interessante, continua a ser. Eu nunca te contei a minha história de amor com ele?», questionou.

A concorrente explicou ainda que mantém contacto com algumas pessoas com quem teve ligações no passado e que não fecha totalmente a porta a uma possível relação: «Tenho algumas abertas, tenho duas abertas. Abertas que não encerrei, que gosto muito deles e que continuámos a falar. Há dois que ainda vejo a oportunidade de, se calhar, continuar», afirmou.

A distância entre o Algarve e Lisboa foi também um dos temas abordados por Raquel quando falou sobre Fábio Faísca. A concorrente revelou que chegou a considerar a possibilidade de deixar o sul do país caso surgisse uma oportunidade de ficar mais perto do antigo concorrente: «Disse-lhe isso várias vezes, eu ponderaria [uma mudança para Lisboa]. Sempre disse que não mudava do Algarve para Lisboa, mas por ele, disse-lhe isso antes de entrar, era capaz, se tiver algumas propostas, ponderar e mudar-me para cá», revelou.

Apesar das declarações feitas dentro da casa, uma fonte próxima de Fábio Faísca tinha entretanto garantido à TV 7 Dias que «nunca existiu qualquer relação amorosa entre os dois».

Raquel esclarece o que aconteceu com Fábio Faísca

Agora, fora da Casa, a ex-concorrente explicou que existiu interesse mútuo, mas que a distância acabou por impedir que a ligação avançasse para uma relação: «Nós tivemos interesse um no outro, só que um vive em Lisboa e o outro vive no sul, e nós nunca tivemos nada por causa disso», esclareceu.

Raquel foi ainda mais clara sobre o envolvimento entre os dois e garantiu que nunca chegaram sequer a beijar-se: «Nunca sequer demos um beijo».

Assim, apesar de ter descrito Fábio Faísca como um dos seus «grandes amores» e de ter falado numa «história de amor» durante a sua passagem pelo reality show, Raquel esclarece agora que existiu interesse entre ambos, mas que nunca chegaram a assumir um relacionamento.

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