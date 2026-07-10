Casa virada do avesso? Saiba o que dizia o avião que deixou Raquel eufórica

Os concorrentes do Big Brother Verão aproveitavam o bom tempo junto à piscina, esta quinta-feira, quando um avião sobrevoou a casa mais vigiada do País, captando de imediato a atenção de todos.

A mensagem era dirigida a Raquel e rapidamente provocou uma onda de entusiasmo entre os concorrentes. No pano podia ler-se: «Raquel foca em ti❤️ Força! Tribo».

Ao aperceber-se de que o avião lhe era destinado, Raquel não conseguiu esconder a emoção. A concorrente reagiu com uma verdadeira explosão de alegria, gritou de felicidade e celebrou o momento de forma efusiva.