Casa virada do avesso? Saiba o que dizia o avião que deixou Raquel eufórica
- Big Brother
-
A tarde de sol na casa do Big Brother Verão foi interrompida por uma surpresa inesperada de um avião que deixou Raquel completamente rendida.
Os concorrentes do Big Brother Verão aproveitavam o bom tempo junto à piscina, esta quinta-feira, quando um avião sobrevoou a casa mais vigiada do País, captando de imediato a atenção de todos.
A mensagem era dirigida a Raquel e rapidamente provocou uma onda de entusiasmo entre os concorrentes. No pano podia ler-se: «Raquel foca em ti❤️ Força! Tribo».
Ao aperceber-se de que o avião lhe era destinado, Raquel não conseguiu esconder a emoção. A concorrente reagiu com uma verdadeira explosão de alegria, gritou de felicidade e celebrou o momento de forma efusiva.
Veja a imagem.