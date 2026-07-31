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Raquel apanhada! Vanessa revela paixão da colega por vencedor do Big Brother: Saiba quem é - Big Brother
Raquel e Francisco Monteiro
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Durante uma conversa com Diana Lopes, Vanessa acabou por revelar que Raquel tem um interesse especial por um vencedor do Big Brother, levando a concorrente a querer saber mais sobre a vida amorosa do mesmo.

Numa conversa com Diana Lopes, Vanessa acabou por revelar um detalhe inesperado sobre Raquel e um antigo vencedor do Big Brother.

Enquanto falavam sobre a chegada das duas "capitãs" (Diana Lopes e Bernardina Brito), João Ventura recordou que os habitantes da casa já desconfiavam que poderiam entrar novos convidados. Foi então que Vanessa acrescentou que Raquel tinha uma expectativa muito concreta em relação a uma possível entrada.

Segundo a concorrente, a colega esperava ver Francisco Monteiro, conhecido por "Zaza" e vencedor do Big Brother 2023, entrar na casa. «Ela queria que viesse o Zaza, porque ela tem um "crush" no Zaza», revelou Vanessa, deixando Raquel exposta perante Diana Lopes.

 

Perante a revelação, Raquel aproveitou para esclarecer uma curiosidade e perguntou diretamente à comentadora se Francisco Monteiro está atualmente comprometido. Diana Lopes, porém, preferiu não confirmar nem desmentir a situação amorosa do ex-concorrente.

 

«Isso eu já não sei. Se está num relacionamento, não faço ideia. Mas ele também é lá do Norte, arranja aqui para Lisboa ou Sul», respondeu, entre risos, encerrando o momento de forma descontraída.

 

Veja o momento aqui:

Recorde-se que Francisco Monteiro deu recentemente a entender que atravessa uma fase feliz na vida amorosa. No programa Em Família, de dia 27 de junho de 2026, o comentador e ex-concorrente revelou que encontrou de facto o amor e está numa relação feliz.

 

Decidiu tornar pública esta parte da sua vida pessoal porque sente que finalmente encontrou uma pessoa especial, embora sem revelar a identidade da companheira: «Perguntaram-me ontem porque é que eu fiz questão de mostrar. E se queres que te diga, eu fiz questão de mostrar porque sinto que finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial».

Temas: Raquel Francisco Monteiro Zaza

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