O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se

A opinião dos fãs voltou a fazer-se ouvir! Ontem desafiámos os nossos seguidores, através dos stories, a escolherem os seus concorrentes favoritos do Big Brother Verão e os resultados já são conhecidos.

No topo da tabela surge Nuno, que conquistou o maior número de votos e assume a liderança do ranking de popularidade. Logo atrás aparece Boris, enquanto Ana Luísa completa o pódio, confirmando o forte apoio do público.

Mais abaixo na classificação, Afonso e Joana fecham o top 5, seguidos por Miguel, Mariana Sá, Pedro, Íris e Sara, que completam os dez concorrentes mais votados.

Já na reta final da tabela surgem Joaquim, Vanessa, João Ventura, Tatiana e Raquel, que, desta vez, foram os menos escolhidos pelos seguidores.

Ranking completo

1.º Nuno

2.º Boris

3.º Ana Luísa

4.º Afonso

5.º Joana

6.º Miguel

7.º Mariana Sá

8.º Pedro

9.º Íris

10.º Sara

11.º Joaquim

12.º Vanessa

13.º João Ventura

14.º Tatiana

15.º Raquel

Importa recordar que este ranking resulta exclusivamente das respostas enviadas pelos nossos seguidores nos stories. Ainda assim, oferece um retrato interessante da popularidade dos concorrentes junto dos fãs nesta fase do Big Brother Verão.

Agora queremos saber: concorda com esta classificação ou faria alterações ao pódio?