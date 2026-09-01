O que dizia a mensagem de Raquel para Nuno, que chocou a casa? Nós mostramos
- Filipa Silva
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Veja na íntegra a mensagem de Raquel para Nuno, que deixou todos de boca aberta na casa.
Os concorrentes do Big Brother Verão foram surpreendidos esta tarde com uma mensagem de Raquel. A ex-concorrente surgiu num vídeo dirigido a Nuno e as palavras que escolheu deixaram todos de boca aberta.
Sem perceberem o que estaria por detrás daquela mensagem, os concorrentes ouviram atentamente o vídeo enviado para a casa.
«Olá Nuno. Com que então… para além de sonso e insonso também és mentiroso. De inocente tens muito pouco», disse Raquel.
A mensagem apanhou os concorrentes de surpresa, sobretudo porque Raquel não explicou o motivo das fortes acusações feitas a Nuno.
As palavras «mentiroso» e «de inocente tens muito pouco» deixaram no ar muitas dúvidas sobre o que terá acontecido entre os dois e sobre aquilo que Raquel sabe ou terá descoberto.
Dentro da casa, a reação foi imediata. Os concorrentes ficaram em choque e sem perceber exatamente a que situação se referia Raquel.
Agora, fica a curiosidade para saber o que estará por detrás deste recado e se Nuno terá oportunidade de responder às acusações.