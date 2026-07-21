Pais de Raquel emocionam-se ao falar da filha após confronto com Nuno: «Coração de mãe sofre bastante»

Raquel tem sido uma das participantes que mais tem dado que falar nesta edição do Big Brother Verão, sobretudo após os desentendimentos com Nuno. Nos bastidores da gala do passado domingo, 19 de julho, os pais da concorrente falaram com o repórter Sérgio Ferreira e reagiram à polémica que envolve a filha.

Visivelmente emocionada, a mãe de Raquel confessou que tem sido difícil acompanhar tudo o que se passa no reality show: «Coração de mãe sofre bastante. [Tem sido] bastante difícil porque a minha filha tem um coração de ouro, é uma mulher encantadora, um coração puro e bastante injustiçada, infelizmente», desabafou Alda.

Confrontada com a possibilidade de existir alguma falha na comunicação entre os concorrentes, a mãe da participante considerou que tudo poderá resultar de interpretações erradas dentro da casa: «Talvez uma má interpretação ou a falta de ter sido mais concreto ou não», afirmou.

Sobre Nuno, Alda fez questão de deixar claro que não tem qualquer opinião negativa sobre o concorrente: «Não o conheço pessoalmente, acredito que é um bom menino, assim como a Raquel é uma boa menina e todos os concorrentes que lá estão. O que eu acho é que às vezes as pessoas não percebem logo aquilo que está a acontecer porque acredito que é uma vivência muito mais forte lá dentro fechados do que cá fora e às vezes pode não ser bem interpretado no princípio», explicou.

Também o pai de Raquel saiu em defesa da filha e comentou o facto de muitos concorrentes terem apoiado Nuno durante o conflito: «O problema é que eles pensam que a Raquel está a fingir, mas a Raquel é a maneira dela ser. O problema maior da Raquel é ela ser boa demais e confiar demais nas pessoas», afirmou Norberto. O pai da concorrente acredita que essa forma de estar acabou por prejudicá-la no jogo, mas considera que a experiência poderá servir de aprendizagem: «Ela joga-se de cabeça, confia nas pessoas, é muito humana, esse é o problema dela. E isto vai-lhe ensinar, uma experiência de vida para aprender um bocadinho. As pessoas não a conhecem, quando a conhecerem futuramente vão ver que ela é genuína», concluiu.