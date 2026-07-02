Esta ex-concorrente parou o País com a sua sensualidade. Nove anos depois, está ainda mais sexy e vive vida de luxo

Ainda se lembra dela? Em 2017, Márcia Alexandra foi concorrente da sexta edição do Love on Top e foi uma das mais cobiçadas da sexta edição deste formato.

Tinha 23 anos quando decidiu inscrever-se no jogo do amor e, na altura, era logista. Márcia Alexandra já tinha uma filha, Leonor, que hoje tem 16 anos.

Na casa, destacou-se por alguns envolvimentos amorosos, sendo o mais conhecido com Ítalo Lima. A relação continuou durante algum tempo fora do Love on Top, mas acabou por terminar de forma conturbada.

Depois do reality show, Márcia foi manteve sempre uma presença relativamente discreta nas redes sociais, partilhando apenas alguns momentos da sua vida pessoal e profissional.

Em 2020, tornou pública uma nova relação com o futebolista Hugo Firmino, que na altura jogava no Chipre. Os dois partilhavam fotografias e vídeos juntos, e Márcia chegou a viajar para o visitar, assumindo publicamente o namoro. Os dois foram pais o ano passado de uma menina, que vai completar um ano de vida no final de 2026.

Nos últimos tempos, Márcia Alexandra não se inibe de mostrar a vida de luxo que leva ao lado da sua cara-metade. O casal farta-se de viajar para destinos que fazem inveja a qualquer um.

Ao contrário de alguns ex-concorrentes do Love On Top, Márcia não permaneceu muito ativa na televisão, nem participou regularmente noutros reality shows, optando por uma vida mais reservada.