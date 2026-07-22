Carolina Pinto ensinou-nos a fazer a massa de camarão mais fácil do mundo

Carolina Pinto voltou a conquistar os seguidores com uma partilha gastronómica. Através das stories de Instagram, a ex-namorada de Marco Costa, ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother Famosos, mostrou que estava a preparar uma refeição com camarões, despertando a curiosidade de quem a acompanha.

Perante as inúmeras mensagens que recebeu, Carolina Pinto decidiu revelar a receita. «Perdi a conta às mensagens que recebi a pedir a receita», começou por escrever.

A receita, segundo a influenciadora, é simples e rápida de preparar:

Ingredientes:

Camarões

Alho

Cebola

Sal

Pimenta preta

Pimentão-doce

Limão

Esparguete

Modo de preparação:

Faça um refogado com alho, cebola, sal e pimenta preta; Adicione o pimentão-doce e o sumo de limão; Junte os camarões ao refogado e deixe cozinhar; Coza o esparguete à parte; Quando a massa estiver pronta, envolva-a no refogado com os camarões; Sirva de imediato.

A acompanhar a receita, Carolina Pinto garantiu que esta é uma opção descomplicada para qualquer refeição: «Super fácil e muito prático!».