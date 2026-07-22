Carolina Pinto ensinou-nos a fazer a massa de camarão mais fácil do mundo
- Big Brother
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Carolina Pinto voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento do seu dia a dia. Depois de mostrar que estava a cozinhar camarões, a ex-namorada de Marco Costa acabou por revelar a receita, após receber vários pedidos dos seguidores.
Carolina Pinto voltou a conquistar os seguidores com uma partilha gastronómica. Através das stories de Instagram, a ex-namorada de Marco Costa, ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother Famosos, mostrou que estava a preparar uma refeição com camarões, despertando a curiosidade de quem a acompanha.
Perante as inúmeras mensagens que recebeu, Carolina Pinto decidiu revelar a receita. «Perdi a conta às mensagens que recebi a pedir a receita», começou por escrever.
A receita, segundo a influenciadora, é simples e rápida de preparar:
Ingredientes:
- Camarões
- Alho
- Cebola
- Sal
- Pimenta preta
- Pimentão-doce
- Limão
- Esparguete
Modo de preparação:
- Faça um refogado com alho, cebola, sal e pimenta preta;
- Adicione o pimentão-doce e o sumo de limão;
- Junte os camarões ao refogado e deixe cozinhar;
- Coza o esparguete à parte;
- Quando a massa estiver pronta, envolva-a no refogado com os camarões;
- Sirva de imediato.
A acompanhar a receita, Carolina Pinto garantiu que esta é uma opção descomplicada para qualquer refeição: «Super fácil e muito prático!».