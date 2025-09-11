Sem ideias para o jantar? Siga esta receita rápida e proteica e faça um brilharete

O apresentador de televisão Nuno Eiró, 51 anos, que conduz o Diário e o Última hora do "Big Brother Verão", recorreu à sua conta pessoal de Instagram para mostrar um momento descontraído ao lado do namorado Paulo Oliveira.

Depois de um dia de trabalho, o comunicador decidiu partilhar com os seguidores uma receita prática, rápida e proteica que preparou para o jantar:

"Vamos cozinhar ?? Depois de chegar tarde do trabalho .. nada como um jantar rápido, fácil de fazer e proteico!", escreveu Nuno Eiró, antes de listar os ingredientes.

A receita incluía cottage cheese, ovos, especiarias, camarão, espinafres frescos e milho (opcional). Tudo misturado e levado ao forno — simples e saboroso.

O vídeo conquistou imensas reações positivas, tanto pela refeição como por um detalhe inesperado: os chinelos com o Pato Donald que o apresentador usava e que ficaram visíveis no reflexo do forno.

Veja o vídeo original, em baixo.

Nos comentários, não faltaram elogios à veia culinária de Nuno Eiró: "Qual Gordon Ramsay?!?! Chef Eiró... estrela Michelin a bater à sua porta 🌟🍽️❤️", "Wow que prendados 👏 parabéns. Ficou com ótimo aspeto.", "Que bom e fácil! Façam mais destas receitas simples 👏"

E, claro, houve também quem destacasse o pormenor divertido dos chinelos: "Calmaaaaa 🙌 isso foi um chneeeeliii Pato Donald maroto que eu vi aí no final?! A minha Pia vai amar tio Eiró! 👏🏼🤣 já ganhou!" ou "Adorei o chinelo! 😃"

O percurso de Nuno Eiró na TVI

Com uma carreira sólida na televisão portuguesa, Nuno Eiró soma já várias passagens pela TVI, estação onde conquistou o público pela simpatia e versatilidade. O apresentador destacou-se em formatos de entretenimento, informação e reality shows, estando atualmente à frente do diário e última hora do "Big Brother Verão".

A sua entrega e profissionalismo valeram-lhe o carinho dos espectadores e o reconhecimento como um dos rostos mais queridos do canal.

A vida amorosa de Nuno Eiró

Fora do ecrã, Nuno Eiró vive uma fase feliz ao lado do namorado Paulo Oliveira. O apresentador tem partilhado com os seguidores alguns momentos especiais a dois, mostrando cumplicidade e alegria na relação. Sempre discreto quanto à vida pessoal, abre, ainda assim, pequenas janelas para partilhar instantes de amor e quotidiano que encantam quem o acompanha nas redes sociais.

Veja, em baixo, uma das publicações de Nuno Eiró juntamente com o namorado.