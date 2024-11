No Secret Story - Casa dos Segredos, a plateia em estúdio enche-se todas as semanas com familiares, amigos e também fãs dos concorrentes. Esta noite há uma presença que não deixou ninguém indiferente! Saiba que ex-concorrente do Big Brother 2024 marcou presença em estúdio.

No público encontra-se Renata Andrade, ex-participante do Big Brother 2024. A jovem está sentada atrás do comentador Flávio Furtado.