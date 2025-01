Ex-concorrente de Big Brother revela estar em fase menos boa: «Só quero deitar-me na cama e nem sequer existir»

A ex-concorrente do «Big Brother 2024», Renata Andrade fez um desabafo profundo na rede social X (antigo Twitter).

Num primeiro momento revelou, «Há dias em que só me apetece desligar o cérebro e toda a m*rda que nele se passa… estou há dias cansada, não sei de quê, mas cansada. Não sei se é o tempo que me deixa assim, ou o frio, ou o facto de estar com mais 10 quilos do que devia, ou facto de não ter trabalho, ou o facto de tudo…»

Acrescentou ainda, «Não me apetece fazer nada, falar com ninguém, ver nada, ouvir nada… só quero deitar-me na cama e nem sequer existir”, confessou. “Sinto-me pressionada a fazer alguma coisa, não sei o quê, mas a fazer alguma coisa… e ao mesmo tempo não quero fazer absolutamente nada»

O último momento do desabafo, revelou que ia ao solário, «porque uma pessoa está na m*rda, mas não precisa de estar na m*rda pálida e esquálida…».

A última publicação de Renata Andrade na rede social Instagram foi no passado dia 14 de dezembro de 2024, onde fez um desabafo sincero sobre saúde mental.