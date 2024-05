Novo casal a formar-se? Arthur Almeida e Renata Andrade esclarecem proximidade

Arthur em provocações com Renata? «Se você tratar bem o filho dela, ela vai gostar (mãe de Arthur)»

Renata dá a entender que não vai dormir ao lado de Arthur esta noite: «Quando for dormir, vou dormir para a minha cama»

Arthur Almeida confessa a Renata Andrade: «Se for para acontecer, vai acontecer…não vejo problema nenhum em termos uma amizade mais próxima»

No Big Brother, vários casais se têm formado na casa mais vigiada do País. Desta vez, dois amigos têm-se mostrado bastante próximos ultimamente: Renata Andrade e Arthur Almeida.

Esta manhã, os dois colegas acordaram muito juntinhos com direito a troca de várias carícias. Ora veja:

Durante a tarde, Renata Andrade espalhou creme nas pernas do colega e os dois mostram-se em várias provocações . Surgiu em tema de conversa a mãe de Arthur: «Se você tratar bem o filho dela, ela vai gostar…», disse Arthur. «A tua mãe tem uma lista das meninas cá de casa e vê quem é que te trata melhor…», ripostou Renata.

«Não quero iludir ninguém, espero que não fique brava com as brincadeiras. Vão tentar-te irritar e fica preparada para o que vem aí. Eles não vão pegar em mim, vão pegar em você», garantiu Arthur Almeida.

«Só não gosto da questão do jogo, se fosse por jogo já tinha tido a oportunidade de fazer algo assim…», respondeu Renata. «Não estou a fazer nada de mal…», adiantou.

Os dois colegas estiveram a falar sobre o facto de terem dormido juntos: «Qual é o problema de dormir próximo de uma pessoa? Eu sou um bom travesseiro…», frisou Arthur. «Qualquer pessoa pode ser um travesseiro», ripostou Renata. «Eu sou travesseiro top 1 na cama…», garantiu Arthur. «É só isso que tu és? Um bom travesseiro?», perguntou a nortenha.