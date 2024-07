Renata Andrade e Arthur Almeida namoram? A ex-concorrente abre o jogo: «De uma vez por todas, vou esclarecer»

Desde que saíram da casa mais vigiada do país que a relação tem sido tema de conversa. Renata Andrade e Arthur Almeida inclusive foram ao programa das manhãs da TVI para esclarecer se namoram ou não, ficando indefinido.

Ontem, dia 26 de julho, a ex-concorrente do Big Brother 2024 abriu o jogo e revelou tudo aos mais curiosos. Renata Andrade abriu uma caixa de perguntas na sua conta de instagram e depois de muitas questões sobre Arthur Almeida, a jovem revelou tudo sobre a relação que ambos nutrem.

Os dois não namoram.

Segundo Renata, os dois ex-concorrentes do ‘Big Brother 2024’ estiveram juntos depois da saída do programa, no entanto decidiram terminar a relação. Renata Andrade começou por garantir estar 'cansada' deste tipo de perguntas acerca do amigo: «Decidi finalmente responder à única coisa que as pessoas parecem querer saber», começou por dizer.

«De uma vez por todas vou esclarecer, estou um bocadinho cansada (…). Por favor parem de me perguntar sobre isto, eu não estou com o Arthur, eu não namoro com o Arthur, somos duas pessoas independentes», terminou.