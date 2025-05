Isto é o que o público quer saber sobre Renata Reis. E há um tema que todos pedem

Renata Reis, ex-concorrente do Secret Story 8 e ex-capitã de equipa do Big Brother 2025, vai dar uma entrevista exclusiva esta quarta-feira no programa «Dois às 10» da TVI e os fãs já manifestaram a vontade de saber de alguns projetos seus.

No Instagram da TVI, quisemos saber o que gostariam de perguntar a Renata Reis: «Amanhã recebemos Renata Reis para uma entrevista exclusiva no Dois às 10. O que gostaria de perguntar à ex-concorrente?», lê-se no post daquela rede social.

As respostas foram muitas, sendo que grande parte, senão todas mesmo, dizem respeito aos projetos profissionais da ex-concorrente, ligados à maquilhagem. Destacamos algumas em baixo.

«Quero saber para quando o tão aguardado projeto da maquilhagem»; «Quero muito que ela fale sobre o projeto da maquilhagem»; «Dos projetos profissionais, ansiosa para a linha de make up»; «Falar sobre a vida profissional, que projetos e ideias tem em mente», lê-se na caixa de comentários.

Mas não ficamos por aqui: «Quando sai a tão esperada maquilhagem, queremos muito, vai com tudo»; «Para quando o lançamento dos produtos de cosmética, outros projetos que tenha em mente»; «Falar sobre todo o processo da produção da maquilhagem dela ,como tudo surgiu», são mais algumas respostas.

Agora só nos resta esperar para ver esta entrevista, que promete ser imperdível, esta quarta-feira dia 28 de maio, no «Dois às 10», na TVI.