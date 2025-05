Sem dó, nem piedade: Renata Reis e Bruno Savate atacam Carolina Braga... e Diogo Bordin é metido ao barulho

Carolina Braga não tem tido dias de paz. Depois de ter acabado o dia de ontem com uma acesa discussão com Diogo Bordin - que entretanto já foi resolvida -, a concorrente começou a manhã desta quarta-feira a ser alvo de duras críticas por parte dos convidados, Bruno Savate e Renata Reis.

Já na tarde de ontem, Bruno Savate criticou a decisão de Carolina Braga, que não salvou o amigo Manuel Cavaco das nomeações. A conversa avançou e o convidado especial questionou quais são as pessoas mais importantes para a concorrente dentro da casa. Foi mais longe e considerou que a jovem de Cascais prefere a amiga Solange Tavares ao "namorado" Diogo Bordin. «Tu não podes tratar uma pessoa com quem dormes à noite, por quem tu dizes ter um carinho especial, como uma peça de jogo. Porque senão acaba por ser um utensílio de jogo para ti. Eu ficava sentido, tendo uma relação com alguém, que a pessoa dissesse à frente de toda a gente que eu era uma peça fundamental do jogo»

«Mas eu disse isso?», questionou Carolina Braga. Diogo Bordin interveio: «A Sol, no teu jogo, tem prioridade. E foi isso que gerou a discussão do outro dia».

«Eu nunca pensei que a Solange estivesse à frente do Diogo», atirou Savate. Carolina Braga ficou a pensar no assunto e, no quarto, explicou a Diogo porque é que prioriza Solange Tavares. «Mas se eu tivesse de expulsar entre um e outro, isso é óbvio, salvava-te», justificou Carolina Braga, já exaltada.

Renata Reis e Bruno Savate continuam a espicaçar Carolina Braga

Já na manhã de hoje, Renata Reis e Bruno Savate voltaram à carga e atacaram Carolina Braga devido à escolha polémica que envolve Manuel Cavaco. «Acho que tomaste uma escolha para fugir da responsabilidade e, neste momento, estás com a consciência pesada. Estás a tentar justificar-te muito. Estás sempre a tocar no assunto, ontem passaste o dia todo a justificar-te...», considerou a convidada especial do Big Brother.

«Fui eu que puxei ou foi o Savate?», questionou Carolina, indignada. «Eu só toquei nas partes que eu não me identifico contigo e nas partes que tu estavas errada. E tu foste logo tocar no assunto do Manuel Cavaco. Isso é uma cena que está mal resolvida na tua cabeça», disse Savate.

Insatisfeita, Carolina Braga continuou a justificar-se. «Esta foi a minha escolha, foi a minha decisão. Quem tem de levar com as consequências sou eu ou o Cavaco. Mas quem tiver a oportunidade de fazer melhor, que faça. Eu estou tranquila com as minhas atitudes», disse.

«Tens é de parar de falar sobre o assunto porque senão não parece que estás tranquila (...). É nestas coisas que eu digo que tu tens medo do que as pessoas possam pensar de ti e tens medo do cancelamento», rematou Renata Reis.