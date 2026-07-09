No Secret Story não se davam bem, mas cá fora ficaram inseparáveis. E até choraram uma pela outra em direto

Dentro da casa do Secret Story 8, Renata e Flávia Monteiro (Nufla) estiveram longe de ser amigas. As duas concorrentes protagonizaram vários desentendimentos ao longo do reality show da TVI e a relação ficou marcada por alguns atritos.

No entanto, tudo mudou depois do fim do programa. Longe das câmaras, conseguiram ultrapassar as diferenças e construíram uma amizade inesperada, que hoje é uma das mais fortes do mundo dos Realities.

A ligação entre ambas ficou bem evidente nos momentos mais difíceis. Nufla foi um dos maiores apoios de Renata quando esta enfrentou a dolorosa perda de Maycon. Mais tarde, Renata fez questão de retribuir esse carinho, acompanhando de perto e apoiando a amiga durante a sua participação no Secret Story – Desafio Final.

Recentemente, as duas marcaram presença no programa Em Família, da TVI, onde falaram precisamente sobre a amizade que construíram após um início tão conturbado. Em direto, a emoção tomou conta das duas.

Depois da entrevista, Nufla assinalou o momento nas redes sociais com uma declaração que rapidamente conquistou os seguidores: «Quem diria que a minha antagonista passou a ser a minha protagonista.»

A publicação recebeu dezenas de reações. «Que amizade linda, assim se conquista o melhor», pode ler-se.