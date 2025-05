A polémica continua. Renata Reis revela detalhes do fim da relação com Maycon Douglas

O amor que nasceu sob os holofotes do Secret Story – Casa dos Segredos 8 chegou ao fim. Renata Reis e Maycon Douglas, que se conheceram no reality show, decidiram seguir caminhos separados na vida fora das câmaras. O anúncio foi feito por Renata no passado dia 1 de maio, através de uma publicação nas redes sociais, após vários rumores de uma possível traição por parte de Maycon.

Renata Reis, ex-concorrente do Secret Story, quebrou o silêncio e confirmou o fim da relação com Maycon Douglas, após semanas de rumores e polémicas sobre alegada traição. O casal, que se conheceu durante a última edição de Secret Story – A Casa dos Segredos, já não está junto. A influenciadora falou em “surpresa” e deixou um recado direto aos fãs: "A minha opção pelo silêncio até agora não foi falta de clareza, foi uma escolha de respeito. Sim, a nossa relação chegou ao fim. E sim, foi uma surpresa a forma como tudo se tornou público".

A ruptura acontece após semanas de especulações alimentadas por um alegado episódio de traição por parte de Maycon, que teria ocorrido durante uma saída à noite numa discoteca no festival La Punta, em Punta Umbría, Espanha. Apesar dos rumores, Renata Reis não quis alimentar esta polémica, no entanto, viu-se 'obrigada' a esclarecer os fãs que tanto acarinhavam o casal.

Em declarações à revista TV7 Dias, Renata Reis foi ainda mais direta e revelou novos pormenores: “O fim da relação não foi ditado por mim. (…) Foi ele quem quis terminar. Eu aceitei e respeitei. Claro que estou magoada”. Reconheceu que sabia o que implicava expor a vida pessoal, mas mostrou-se surpreendida com a forma como tudo aconteceu.

Maycon Douglas também se pronunciou sobre a separação, referindo que a exposição constante nas redes sociais e a pressão do público foram fatores determinantes para o desgaste da relação.

O ex-casal, que conquistou o carinho do público durante a sua participação no “Secret Story”, não conseguiu manter a relação longe da pressão mediática.