«Depois são apanhados com a boca no trompete»: Renata Reis assume que foi traída por 'ex'

Igor Rodríguez e Renata Reis estão cada vez mais próximos e o jovem madeirense não perde uma oportunidade para dar a entender que vai conquistar a convidada especial do Big Brother. No Última Hora desta segunda-feira, foram divulgadas imagens dos dois e, quando falavam de relações, Renata confessou, sem tabus, que já foi traída por um 'ex'.

Tudo começou porque Igor Rodríguez pediu a Manuel Cavaco para sair da cama onde dorme também Renata. Diogo Bordin mostra-se surpreendido com a investida do colega. «Em oito semanas, nunca vi o Igor tão confiante», disse.

«Ele está só a tentar mandar o barro à parede», retorquiu Renata Reis. Foi então que Igor Rodríguez descreveu o tipo de mulher ideal para ele. «Tem de ser divertida, ter um bom sentido de humor e pronto, é isso». Já para Renata, o importante é ter um homem que a trate bem. «Pode ser feio», garantiu. «Igor, tens hipótese», brincou Manuel Cavaco.

Igor Rodríguez prosseguiu e afirmou que nunca traiu numa relação. «Eu sou fiel. Claro. 100% fiel. Eu sou bué fiel mesmo. Nenhuma ex-namorada minha tem alguma coisa para me apontar. Sou contra isso até. Nunca traí. Também só namorei duas vezes...», revelou.

«Dizem todos isso e depois são apanhados com a boca no trompete», atirou Renata Reis, entre risos. «Eu nunca traí, mas já fui traída. Sabem quem é que ficou a chorar? Ele, em casa», disse, deixando os colegas a rir.

O fim (polémico) do namoro com Maycon Douglas

O amor que nasceu sob os holofotes do Secret Story – Casa dos Segredos 8 chegou ao fim. Renata Reis e Maycon Douglas, que se conheceram no reality show, decidiram seguir caminhos separados na vida fora das câmaras. O anúncio foi feito por Renata no passado dia 1 de maio, através de uma publicação nas redes sociais, após vários rumores de uma possível traição por parte de Maycon.

Renata Reis, ex-concorrente do Secret Story, quebrou o silêncio e confirmou o fim da relação com Maycon Douglas, após semanas de rumores e polémicas sobre alegada traição. O casal, que se conheceu durante a última edição de Secret Story – A Casa dos Segredos, já não está junto. A influenciadora falou em “surpresa” e deixou um recado direto aos fãs: "A minha opção pelo silêncio até agora não foi falta de clareza, foi uma escolha de respeito. Sim, a nossa relação chegou ao fim. E sim, foi uma surpresa a forma como tudo se tornou público".

A ruptura acontece após semanas de especulações alimentadas por um alegado episódio de traição por parte de Maycon, que teria ocorrido durante uma saída à noite numa discoteca no festival La Punta, em Punta Umbría, Espanha. Apesar dos rumores, Renata Reis não quis alimentar esta polémica, no entanto, viu-se 'obrigada' a esclarecer os fãs que tanto acarinhavam o casal.

Em declarações à revista TV7 Dias, Renata Reis foi ainda mais direta e revelou novos pormenores: «O fim da relação não foi ditado por mim. (…) Foi ele quem quis terminar. Eu aceitei e respeitei. Claro que estou magoada». Reconheceu que sabia o que implicava expor a vida pessoal, mas mostrou-se surpreendida com a forma como tudo aconteceu.

Maycon Douglas também se pronunciou sobre a separação, referindo que a exposição constante nas redes sociais e a pressão do público foram fatores determinantes para o desgaste da relação.

Renata Reis assume «trauma» e está fechada ao amor

Renata Reis já falou sobre a sua relação com Maycon Douglas algumas vezes dentro da casa. A semana passada, a jovem e Bruno Savate falaram sobre amor enquanto tricotavam na sala. Durante a conversa, a ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 acabou por falar do ex-namorado, também ele ex-concorrente do mesmo reality show.

Tudo começou porque Bruno Savate atirou para o ar que acha que Luís Gonçalves e a colega têm muita química. «Vocês os dois também ficavam bem. Não digo aqui, mas lá fora. Vocês falam, conversam. Combinas um jantar com o Luís, ou um geladinho», disse o veterano dos realities, deixando Renata muito envergonhada. «Estou traumatizada, esquece. Nunca mais», retorquiu, referindo-se ao facto de ter terminado recentemente a relação com Maycon Douglas.

«Vais ficar sozinha para o resto da vida?», questionou Bruno Savate, muito divertido. «Olha, para já, é o que eu prefiro. Prefiro estar sozinha. Até o trauma passar, estou muito bem», atirou a convidada.

No entanto, o "rei dos realities" não desistiu e insistiu: «O Luís já tem 41 anos, é diferente. Não quer brincar com ninguém. É um homem maduro, quer algo sério, tem experiência. Quem sabe, lá fora, vocês podem conhecer-se». Ao fundo, Luís Gonçalves, sem perceber a conversa, trocou sorrisos e olhares com Renata Reis e Bruno Savate. O ex-concorrente do Big Brother e Desafio Final não poupou e voltou à carga. «Olha ele a rir-se para ti. Ele curte mesmo de ti. Contigo, ele fica todo sorridente»

«Não estou disponível», findou Renata.