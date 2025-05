Ela ainda fala nele: Renata Reis recorda Maycon Douglas em conversa sobre amor... e de sorriso no rosto

Durante a madrugada, Renata Reis esteve a dar conselhos amorosos a Carolina Braga. As duas conversaram sobre o facto de a concorrente de Cascais se ter aproximado de Diogo Bordin e o que é que este lhe trouxe de positivo. A ex-concorrente da Casa dos Segredos acabou por recordar o ex-namorado, Maycon Douglas, de sorriso no rosto.

Carolina Braga explicou que, inicialmente, estava a demorar mais a entregar-se ao concorrente brasileiro porque não queria mesmo «estar com alguém dentro do programa».

«É muito bom, do nada, teres alguém que te trate tão bem. Ele trata-te super bem e gosta imenso de ti», começou por dizer Renata Reis, embevecida pelo amor que une o casalinho. «Ao início estava um bocado confusa... não queria confundir a carência e o facto de estar magoada... eu não queria magoá-lo», desabafou Carolina Braga. «Não me posso arrepender, estou mesmo feliz por ter encontrado alguém como o Diogo. Já viu um pouco do melhor, um pouco do pior e está-se a aguentar firme. Tem o coração no sítio certo», acrescentou.

Foi então que Renata Reis falou do facto de também se ter apaixonado dentro da casa mais vigiada do País e, por coincidência, também ele era um homem brasileiro: Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, com quem a jovem viveu um romance que, entretanto, terminou. «Engraçada a vida (...). Eu também dizia 'gosto de brasileiros'. E olha: 'toma aí o teu brasileiro, está aqui o teu brasileiro'», afirmou.