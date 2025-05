Houve ou não traição? Renata Reis fala do fim do namoro com Maycon e isto vai surpreendê-lo

Renata Reis e Maycon Douglas apaixonaram-se dentro da Casa dos Segredos 8. Contudo, o amor entre os dois chegou ao fim, envolto numa grande suspeita. A ex-concorrente esteve esta quarta-feira, dia 28 de maio, no Dois às 10 a contar como tudo aconteceu.

Antes de ser tornado público que o relacionamento tinha chegado ao fim, surgiram algumas suspeitas de uma alegada traição, que foi prontamente negada pelo DJ. Esta manhã, Renata Reis contou a Cristina Ferreira que acredita na inocência do ex-namorado.

«Foi ele que acabou», relatou Renata Reis a Cristina Ferreira. «As coisas não acabam de um dia para o outro, as coisas não correram da melhor forma, eu respeitei a decisão. Ele continua a ser uma pessoa incrível, somos amigos, continuo a apoiar», acrescentou.

Renata continua a confiar no ex-namorado, mesmo após as notícias de traição (já negada). «Ele explicou-me que não tinha acontecido e eu acredito na palavra dele. Falamos, tivemos uma conversa. Se a pessoa em quem eu confio, me diz que não, eu acredito», explicou, contando, contudo, um detalhe surpreendente. Renata recebeu vídeos e até mensagens a tentar convencê-la do contrário. «As pessoas têm muitas opiniões e têm sempre opinião sobre tudo em mais alguma coisa, se for acreditar em tudo o que dizem, a minha vida está muito má».

«Eu gosto muito dele», garantiu, detalhando que quer seguir a tentar alcançar os seus sonhos. «Focar-me nas minhas coisas, ter amor próprio e seguir vida. Focar nas coisas boas e nos sonhos».

VEJA TAMBÉM: O amor nem sempre vence: Recorde os casais de Reality-shows que não deram certo