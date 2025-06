Renata Reis e Maycon Douglas reconciliados? Ex-concorrentes quebram silêncio... e esta é a resposta mais esperada

Recentemente, surgiram rumores de que Renata Reis e Maycon Douglas estariam novamente juntos, e tudo porque os ex-concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos 8 estiveram na Praia Fluvial do Penedo Furado, em Vila de Rei, exatamente na mesma altura, tal como comprovaram as fotografias e vídeos que ambos partilharam nas histórias do Instagram.

No entanto, os dois já reagiram aos rumores e esclareceram que continuam a ser um ex-casal. «Eu e ela somos amigos, é a relação que temos agora», contou Maycon Douglas, em declarações à Selfie. «Somos amigos , sendo essa a relação que mantemos», adiantou também Renata Reis, à mesma publicação online.

Renata Reis 'apanhada' na noite Lisboeta... com um ex-concorrente!

Renata Reis voltou a dar que falar nas redes sociais — e não foi sozinha. A capitã de uma das equipas do "Big Brother 2025" e finalista do “Secret Story – Casa dos Segredos” surgiu recentemente numa imagem publicada por Heitor Nunes, ex-colega da mesma edição, num momento cheio de cumplicidade e boa disposição.

A publicação partilhada no Instagram, durante o fim de semana, mostra a dupla a divertir-se numa noite dedicada aos santos populares, numa atmosfera descontraída e festiva. "Como fazer a Renata Reis feliz", escreveu Heitor na legenda da imagem, que rapidamente somou elogios dos seguidores.

Veja agora a imagem partilhada por Heitor Nunes.

A relação entre os dois não é novidade para quem acompanhou o reality show: ao longo dos meses, Renata e Heitor construíram uma amizade sólida dentro da casa... e essa ligação continua viva cá fora. Ainda hoje trocam mensagens nas redes sociais e fazem questão de estar presentes na vida um do outro.