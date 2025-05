Renata Reis partilha segredo para superar relações difíceis após a separação de Maycon Douglas

Após um período de afastamento das redes sociais, Renata Reis de 25 anos, ex-concorrente da Casa dos Segredos, regressou esta terça-feira, 6 de maio, com um desabafo emotivo sobre o fim da sua relação com Maycon Douglas de 27 anos. Através de vídeos partilhados no Instagram, a influenciadora agradeceu o apoio recebido e partilhou reflexões sobre o seu estado emocional.

«Voltei, quer queiram, quer não, estou cá. Antes de tudo, obrigado, de coração. Têm sido fantásticos, eu tenho tantas flores espalhadas pela casa e eu pareço uma criança quando recebo flores, porque acho que é um ato de carinho, respeito e empatia enorme» afirmou Renata, visivelmente emocionada.

A ex-participante da Casa dos Segredos abordou também os rumores que surgiram após o término da relação: «Já me arranjam namorados, já tenho namorados espalhados na internet. Depois, também vamos ter mensagens de pessoas a dizer ‘afinal não estás assim tão mal’. Obviamente que vão existir pessoas que vão respeitar o meu processo, que não me vão cobrar e vão dar força, mas também vamos ter estas partes que vão ser muito interessantes.»

Renata destacou a importância de retomar a sua vida e continuar a lutar pelos seus objetivos: «Não controlamos, há momentos bons, há momentos maus, mas eu tenho de voltar, eu tenho de acreditar nos meus sonhos, tenho de lutar por eles, tenho de trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Nunca fui de me acobardar, nunca fui de não arregaçar as mangas e pôr as mãos à obra.»

A influenciadora sublinhou ainda a responsabilidade pelos seus próprios atos e a necessidade de se proteger: «Eu sou responsável pelos meus atos, somente pelos meus atos, e eu sei o que faço, o que digo e sai da minha boca. O resto, eu não sou responsável e está na altura em que tenho de pensar em mim e defender-me a mim.»

Apesar das dificuldades, Renata mostrou-se determinada em seguir em frente: «Sim, tive o meu tempo e sim, não foi o tempo que eu esperava e que defini na minha cabeça (como se eu tivesse controlo sobre isso). Estou aqui para continuar a fazer o que eu gosto, para continuar a trabalhar nos meus sonhos, porque, caso contrário, nem tinha vindo fazer nada. Isso é realmente o que importa.»

Com estas declarações, Renata Reis demonstra resiliência e foco em reconstruir a sua vida pessoal e profissional após o término da relação com Maycon Douglas.

