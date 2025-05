Todos em choque. Renata Reis anuncia separação e deixa mensagem de cortar o coração

Renata Reis confirma fim da relação com Maycon Douglas , após rumores de traição durante o festival La Punta, em Espanha.

«Foi uma surpresa» , desabafa a influenciadora, que optou por quebrar o silêncio com dignidade e serenidade.

«Lutar por alguém não significa fazê-lo de forma pública» — a mensagem íntima que está a emocionar seguidores nas redes sociais.

Depois de semanas de especulações e rumores de traição, Renata Reis de 25 anos, quebrou o silêncio e confirmou oficialmente a separação de Maycon Douglas de 27 anos. O casal, que se conheceu durante a última edição de Secret Story – A Casa dos Segredos, já não está junto.

O fim do relacionamento foi confirmado por Renata esta quinta-feira, 1 de maio, através de uma story nas redes sociais: «Quero partilhar algo com o coração tranquilo. Tenho recebido muitas mensagens, e compreendo a curiosidade e até a preocupação de quem me acompanha. A minha opção pelo silêncio até agora não foi falta de clareza, foi uma escolha de respeito». Ora veja:

A ruptura acontece após semanas de especulações alimentadas por um alegado episódio de traição por parte de Maycon, que teria ocorrido durante uma saída à noite numa discoteca no festival La Punta, em Punta Umbría, Espanha. Apesar dos rumores, Renata tinha publicado recentemente uma mensagem de aniversário dirigida a Maycon, com palavras carinhosas, o que chegou a dar esperança aos fãs de uma possível reconciliação.

No entanto, essa hipótese foi agora descartada: «Sim, a nossa relação chegou ao fim. E sim, foi uma surpresa a forma como tudo se tornou público. Mas isso não muda quem sou, nem a forma como procuro agir: com calma, com dignidade e, acima de tudo, com verdade». A ex-concorrente afirma estar a viver um momento difícil e que tem procurado locais onde se sente em paz.

Com um tom sereno e sem alimentar polémicas, Renata recusou dar mais detalhes sobre a separação, mas deixou uma reflexão que emocionou muitos seguidores: «Lutar por alguém não significa fazê-lo de forma pública. Às vezes, as maiores entregas acontecem no silêncio, longe das câmaras e das redes.»

O casal foi um dos mais acarinhados pelo público durante o reality show da TVI, e a confirmação do fim da relação deixou os fãs divididos entre o apoio à influenciadora e o choque com a notícia.

