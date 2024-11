Daniela Ventura arrasa jogo de Renata e deixa alerta: «Brinca com quem quer brincar contigo»

Loira e de cabelo comprido! Veja como era Renata antes de entrar no Secret Story

Daniela Ventura critica jogo de Renata.

Longe dos ecrãs desde o 'Dilema', Daniela Ventura tem vindo a mostrar-se atenta ao que se passa na casa mais vigiada do país. A ex-concorrente do Big Brother criticou Renata Reis, do Secret Story.

Esta semana, dia 23 de novembro, a jovem muçulmana partilhou a sua opinião acerca da prestação de Renata. Na rede social 'X', escreveu:

«A Renata faz “brincadeiras” e coisas aos colegas sem ermissão. Also Renata quando brincam com ela: DIOGO ÉS HORRÍVEL DIOGO ESTRAGAS TODAS BRINCADEIRAS DIOGO VAIS ser expulso!!».

«Brinca com quem quer brincar contigo, Gonçalo não te deu confiança miúda», finalizou.

Inês Morais e Catarina Miranda também já se pronunciaram acerca de Renata.