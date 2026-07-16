Imperdível: Tiago Blebla responde a provocação sobre Eva Pais e o novo namorado
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Ricardo João não resistiu a provocar Tiago nas redes sociais, depois de a TVI anunciar a presença de Eva Pais no Dois às 10 para apresentar o novo namorado.
Eva Pais, vencedora do Secret Story 10, vai estar no Dois às 10 para apresentar o novo namorado e o anúncio da TVI não passou despercebido aos antigos colegas de casa.
Ricardo João decidiu aproveitar a publicação da estação para provocar Tiago Blela, que demonstrou interesse por Eva ainda durante o reality show. O ex-concorrente marcou o colega no Instagram e deixou uma mensagem bem-humorada: «Oh meeeu Rei, anda cá ver isto».
Tiago não ficou indiferente à provocação e respondeu com o mesmo tom divertido: «Porra mano tu não tens mesmo nada para fazer hahahah».
A troca de comentários acabou por arrancar gargalhadas aos seguidores, que rapidamente se aperceberam da referência ao interesse que Tiago chegou a demonstrar por Eva dentro da casa mais vigiada do País.
Veja a publicação aqui: