Imperdível: Tiago Blebla responde a provocação sobre Eva Pais e o novo namorado

Eva Pais, vencedora do Secret Story 10, vai estar no Dois às 10 para apresentar o novo namorado e o anúncio da TVI não passou despercebido aos antigos colegas de casa.

Ricardo João decidiu aproveitar a publicação da estação para provocar Tiago Blela, que demonstrou interesse por Eva ainda durante o reality show. O ex-concorrente marcou o colega no Instagram e deixou uma mensagem bem-humorada: «Oh meeeu Rei, anda cá ver isto».

Tiago não ficou indiferente à provocação e respondeu com o mesmo tom divertido: «Porra mano tu não tens mesmo nada para fazer hahahah».

A troca de comentários acabou por arrancar gargalhadas aos seguidores, que rapidamente se aperceberam da referência ao interesse que Tiago chegou a demonstrar por Eva dentro da casa mais vigiada do País.

Veja a publicação aqui: