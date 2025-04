Ricardo Martins Pereira vai ser pai. Derreta-se com a reação dos seus filhos

Ricardo Martins Pereira anunciou nas suas redes sociais que vai ser pai novamente! O comentador do Dilema revelou, ao lado da sua companheira Sara Veloso, que o casal está à espera de um bebé. A novidade foi partilhada aos seus filhos que tiveram uma reação épica.

No vídeo que partilhou através das suas redes sociais, Ricardo Martins Pereira procurou surpreender os filhos com a novidade. O comentador surge ao lado da companheira, Sara Veloso, com uma fotografia da ecografia, para que os seus filhos desvendem a notícia. Os mesmos foram rápidos a perceber de que se tratava e, prontamente, mostraram o quão felizes ficaram com a situação, ao perceber que vão ter mais um irmão.

Veja aqui o momento e derreta-se com a reação!

Os filhos de Ricardo Martins Pereira não esconderam o quão estão ansiosos. No vídeo, os mesmos entram em êxtase ao saber que vão ter mais um irmão. Os irmão não esconderam a felicidade e, sem dúvida, que esperam ansiosamente para dar as boas vindas ao mais recente membro da família! Este momento fica marcado pela reação de ambos, um momento de pura ternura e que enche o coração.