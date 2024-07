Ricardo Martins Pereira sem papas na língua: «Falhou quando achou que era a única grande jogadora»

A gala do Dilema deste domingo, 14 de julho, ficou marcada pela primeira expulsão do programa.

Catarina Miranda foi a concorrente com mais votos e, por isso, foi expulsa do programa. Esta decisão deixou todos em choque!

Veja as reações à expulsão de Catarina Miranda:

Ainda em estúdio, Catarina Miranda envolveu-se num conflito com o comentador Ricardo Martins Pereira. A ex-concorrente pediu ao concorrente que dissesse tudo no momento, como o fez num artigo que escreveu na sua revista, a Magg, sobre o jogo de Catarina Miranda no Big Brother.

Hoje, o comentador recorreu às redes sociais para abordar o assunto...

«Foi tensa, intensa e surpreendente a segunda gala do Dilema. Não estava, de todo, à espera que a Catarina Miranda fosse expulsa. E não o desejava. O facto de não me rever em muitos comportamentos e atitudes da Catarina ao longo da semana, entendo que ela era uma jogadora diferenciada, com características únicas, que tornavam as dinâmicas da casa mais interessantes», começou por escrever.

«A diversidade é a raiz do crescimento. As diferentes personalidades, feitios, formas de interagir com os outros obrigam a que todos, em algum momento, se sintam stressados, encurralados, exasperados, e noutras alturas felizes, esperançosos, apaixonados. E isso gera bons conteúdos de televisão. Por isto, e por a Catarina Miranda aportar esse lado mais agressivo, a meu ver muitas vezes desrespeitoso, entendo que ela era importante para que as dinâmicas dentro da casa fossem mais ricas», continuou.

«Quando é que a Catarina falhou? Quando achou que ela era a única capaz de dinamizar a casa»

«Quando achou que era a única grande jogadora (e uma das melhores de sempre). Quando achou que só se joga criando conflitos, provocando, sendo cínica, insultuosa, levando os outros muitas vezes às lágrimas. Não é verdade. Esse é um tipo de jogo, é o dela, e, a meu ver, reflete a verdadeira personalidade dela — até porque eu não acredito em personagens, sobretudo em personagens durante meses».

«O Diogo está a fazer o jogo dele, a Bernardina está a fazer o jogo dela, o David Diamond está a fazer o jogo dele, a Mafalda está a fazer o jogo dela».

«Todos válidos e todos com melhores resultados do que o jogo da Catarina Miranda»

«Não tenho rigorosamente nada contra a Catarina. Ela é uma concorrente de um reality show, fez o seu trabalho, o jogo que quis, e eu fiz o meu, que foi o de avaliar, de acordo com os meus princípios e valores, o que vi a acontecer dentro da casa. Não procuro - nem nunca procurei na vida - agradar a todos com a minha opinião. Procuro, sim, e sempre, dizer o que penso, seja sobre quem for, procurando fazê-lo com uma argumentação sustentada e não faltando ao respeito a ninguém. O assunto Catarina Miranda termina aqui para mim.», finalizou o comentador.