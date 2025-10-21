Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Ricardo Martins Pereira foi pai pela quarta vez! O ex-comentador d'O Dilema, da TVI, já tem o primeiro filho fruto da relação com Sara Veloso nos braços e deu a novidade através das redes sociais.
«Mundo, aqui está o nosso Manuel Veloso Martins. Chegou esta terça, 21, depois de quase 24 horas a avisar que vinha aí. Abriu o olho às 00:25 horas e trazia 3,275 quilos de gente em 50,2 cm. Dizem que tem a boca do pai e, a julgar pela primeira noite, o feitio da mãe (fica ao vosso critério decidir se é uma virtude ou defeito). Bem-vindo, bebé. O mundo ganhou mais um benfiquista», escreveu, na legenda de um conjunto de fotografias em que mostra o rosto do menino.
Pode ver aqui a publicação: