Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar"

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

  • Secret Story
  • Há 3h e 52min
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção - Big Brother

Ricardo Martins Pereira apresentou o filho mais novo aos dois filhos que tem em comum com A Pipoca Mais Doce. Mas houve uma ausência neste momento amoroso que foi notada.

Ricardo Martins Pereira foi pai pela quarta vez nesta terça-feira, 21 de outubro, e não hesitou em mostrar as primeiras fotografias do bebé, fruto da relação com Sara Veloso. Agora, surpreendeu ao mostrar a reação dos filhos que tem em comum com A Pipoca Mais Doce ao conhecerem o irmão mais novo.

No entanto, houve uma ausência que foi notada: a do filho mais velho do Arrumadinho, Henrique. «Não falta um irmão?», questionaram os fãs, na caixa de comentários do post que o comunicador fez no Instagram, em que mostra os filhos numa verdadeira bolha de amor.

Pode ver fotos do filho mais velho de Ricardo Martins Pereira na nossa galeria

«Quiseram logo pegar no mano», diz Ricardo Martins Pereira

Na legenda da publicação, Ricardo Martins Pereira descreveu o momento. «O momento em que o Manuel conheceu dois dos manos mais velhos. Vieram o caminho todo até à maternidade eufóricos, a contar os minutos para chegar (tipo burro do Shrek - “Já chegámos? Já chegámos? Falta muito para chegarmos?”) - e muito ansiosos», começou por escrever.

E prosseguiu: «Quiseram logo pegar no mano e cada um começou logo a fazer planos de futuro próximo com ele. A Benedita quer brincar com ele como se fosse um bebé reborn e o Mateus já o quer levar à Luz no próximo jogo do Benfica. Eu já só peço que eles não acordem à noite quando ele começar a berrar às três da manhã». 

Veja tudo aqui: 

Temas: Ricardo Martins Pereira Filhos Fotos Sara Veloso

Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Fora da Casa

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Ontem às 20:03

Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Ontem às 19:03

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27

«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

16 out, 21:32

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

11 out, 19:11

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

11 out, 16:14
