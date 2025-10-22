Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Veja como os filhos de "A Pipoca Mais Doce" e de "O Arrumadinho" estão crescidos!

Ricardo Martins Pereira foi pai pela quarta vez nesta terça-feira, 21 de outubro, e não hesitou em mostrar as primeiras fotografias do bebé, fruto da relação com Sara Veloso. Agora, surpreendeu ao mostrar a reação dos filhos que tem em comum com A Pipoca Mais Doce ao conhecerem o irmão mais novo.

No entanto, houve uma ausência que foi notada: a do filho mais velho do Arrumadinho, Henrique. «Não falta um irmão?», questionaram os fãs, na caixa de comentários do post que o comunicador fez no Instagram, em que mostra os filhos numa verdadeira bolha de amor.

«Quiseram logo pegar no mano», diz Ricardo Martins Pereira

Na legenda da publicação, Ricardo Martins Pereira descreveu o momento. «O momento em que o Manuel conheceu dois dos manos mais velhos. Vieram o caminho todo até à maternidade eufóricos, a contar os minutos para chegar (tipo burro do Shrek - “Já chegámos? Já chegámos? Falta muito para chegarmos?”) - e muito ansiosos», começou por escrever.

E prosseguiu: «Quiseram logo pegar no mano e cada um começou logo a fazer planos de futuro próximo com ele. A Benedita quer brincar com ele como se fosse um bebé reborn e o Mateus já o quer levar à Luz no próximo jogo do Benfica. Eu já só peço que eles não acordem à noite quando ele começar a berrar às três da manhã».

