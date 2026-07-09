Sabe quem é a primeira expulsa do Big Brother Portugal? 26 anos depois descobrimos o que é feito dela

Em 2026 assinalam-se 26 anos desde a estreia do primeiro Big Brother em Portugal, que chegou aos ecrãs a 3 de setembro de 2000. Ao longo de todas as edições, houve momentos que ficaram para sempre na memória dos fãs, e as expulsões são, sem dúvida, um deles.

Será que se recorda de quem foi a primeira concorrente a abandonar o jogo? E do gesto especial que teve antes de deixar a casa? Se já não se lembra, nós ajudamos a recordar e contamos-lhe ainda o que é feito dela, 26 anos depois da sua participação no reality-show.

Mas comecemos pelo início: Riquita Reis integrou o grupo de participantes da primeira edição do reality show da TVI. Natural de Guimarães, tinha 28 anos e apresentou-se ao público como professora de inglês quando entrou na casa mais vigiada do País.

A sua participação foi muito curta, mas acabou por entrar para a história do formato. Apenas dois dias após a estreia do programa, a 5 de setembro de 2000, tornou-se a primeira concorrente de sempre a ser expulsa do Big Brother em Portugal.

Apesar da saída precoce, houve um momento que marcou a sua despedida e que muitos espectadores já esqueceram. Antes de abandonar a casa, Riquita ofereceu uma pulseira da amizade a cada um dos colegas, como forma de assinalar a experiência vivida em conjunto.

Passados 25 anos, Riquita tem agora 53 anos e de acordo com a sua página de Facebook, continua a exercer funções como professora, mas no Algarve, mais concretamente em Albufeira, trocando assim o Norte pelo Sul do País.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o antes e depois de Riquita.