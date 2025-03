25 anos de Big Brother: Lembra-se da primeira expulsa de sempre? Mostramos-lhe quem é e como está agora

Já viu como está Susana Almeida, do Big Brother 1, passados 25 anos? A mudança é impressionante!

Foi a primeira expulsa de sempre do Big Brother! Veja como está 25 anos depois

As imagens que ninguém esquece! As melhores imagens de Susana, no primeiro Big Brother

A primeira edição do Big Brother em Portugal estreou a 3 de setembro de 2000, ou seja, faz este ano 25 anos. As expulsões são sempre um marco importante, mas será que se lembra da primeira expulsa de sempre do reality show em Portugal? Não se preocupe! Nós reavivamos a sua memória e mostramos-lhe quem foi e como está 25 anos depois.

Riquita Reis participou na primeira edição do Big Brother em Portugal, que estreou a 3 de setembro do ano de 2000. A concorrente tinha 28 anos na altura e vinha de Guimarães, apresentando-se como professora de inglês.

Foi a primeira expulsa do Big Brother em Portugal, tendo sido eliminada apenas dois dias após a estreia, no dia 5 de setembro de 2000 e ficando marcada assim na história do programa.

Passados 25 anos, Riquita tem agora 53 anos e de acordo com a sua página de Facebook, continua a exercer funções como professora, mas no Algarve, mais concretamente em Albufeira, trocando assim o Norte pelo Sul do País.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como era Riquita quando entrou no Big Brother e toda a sua evolução até chegar a como está atualmente.