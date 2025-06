Marcou o primeiro Big Brother em Portugal por ter sido expulsa após dois dias. Poucos se lembram do que fez

A primeira edição do Big Brother em Portugal estreou a 3 de setembro de 2000, faz este ano 25 anos. As expulsões são sempre um marco importante, mas será que se lembra da primeira expulsa de sempre do reality show em Portugal? E do gesto marcante que teve antes de abandonar a casa, dois dias após ter entrado?

Não se preocupe! Nós reavivamos a sua memória e contamos-lhe tudo. Riquita Reis participou na primeira edição do Big Brother em Portugal, que estreou a 3 de setembro do ano de 2000. A concorrente tinha 28 anos na altura e vinha de Guimarães, apresentando-se como professora de inglês.

, tendo sido eliminada apenas dois dias após a estreia, no dia 5 de setembro de 2000 e ficando marcada assim na história do programa. Foi a primeira expulsa do Big Brother em Portugal , tendo sido eliminada apenas dois dias após a estreia, no dia 5 de setembro de 2000 e ficando marcada assim na história do programa.

Mas não foi só isso que a destacou e poucos se lembram do que fez antes de sair da casa mais vigiada do País. Riquita surpreendeu os colegas ao dar uma pulseira da amizade a cada um deles, para marcar esta jornada, que apesar de curta, foi muito intensa e inesquecível.

Passados 25 anos, Riquita tem agora 53 anos e de acordo com a sua página de Facebook, continua a exercer funções como professora, mas no Algarve, mais concretamente em Albufeira, trocando assim o Norte pelo Sul do País.

