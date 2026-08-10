Indireta? Rita Almeida abre o coração e emociona a internet com partilha rara: «Hoje não deixo ninguém diminuir ou calar»
- Big Brother
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Rita Almeida fez uma reflexão sobre a sua evolução nos últimos meses e destacou as várias conquistas que alcançou, deixando uma mensagem de força e valorização pessoal.
Rita Almeida recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão sobre os últimos meses e sobre a importância de reconhecer o próprio valor. Ao encontrar um vídeo antigo no telemóvel, a influenciadora percebeu o quanto mudou desde então.
«Nunca sabemos o nosso real valor até começarmos a explorar e a viver», começou por escrever, recordando todas as vezes em que ouviu que «não podes» ou «não faças». Para Rita, foi com o tempo que percebeu que «só tu tens o comando da tua vida».
A influenciadora enumerou ainda várias conquistas recentes, entre elas o lançamento da sua loja, a criação da marca de swimwear Rita do Mar, a perda de sete quilos, o regresso ao ginásio e a decisão de mudar de cidade.
«Sou a única prioridade e hoje olho e levantei a minha loja, criei a Rita do Mar Swimwear, perdi 7kg, voltei ao ginásio com mais disciplina», revelou. Rita destacou ainda os novos projetos profissionais, a formação e os «sonhos por realizar».
«Hoje não deixo ninguém diminuir ou calar. Mesmo com tantas voltas a vida é boa», concluiu, numa mensagem marcada pela superação e confiança no futuro.