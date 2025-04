Genuína ou forçada? Rita Almeida e Marcelo Palma comentam a relação de Lisa e Nuno

Durante o Especial, conduzido por Maria Botelho Moniz, Rita Almeida e Marcelo Palma foram convidados a partilhar a sua opinião acerca da relação de Lisa Schincariol e Nuno Brito. Recorde-se que Rita e Marcelo, atualmente numa relação, conheceram-se na casa mais vigiada do país aquando da sua participação na Casa dos Segredos 8.

Lisa Schincariol de 27 anos e Nuno Brito de 37 anos, têm dado que falar dentro da casa do Big Brother 2025. Nos últimos dias, os dois concorrentes têm-se mostrado cada vez mais próximos, com momentos de carinho que não passaram despercebidos aos colegas nem ao público. Porém, o concorrente decidiu conversar com a colega acerca da sua relação, o que fez esfriar o clima e aumentar a tensão entre ambos. Nuno não escondeu as suas dúvidas quanto à compatibilidade com a colega: «Claramente não somos compatíveis, nota-se isso… Desde sempre, e acho que estamos a empurrar coisas que não valem a pena.»

Posto isto, o Big Brother saiu à rua na tentativa de saber o que as pessoas achavam acerca desta relação. A votação foi clara, a grande maioria dos fãs não acredita nesta aproximação de Lisa e Nuno, sendo que apenas 14% dos votos indicaram que é verdadeira e a esmagadora maioria, 86%, não acredita.

Rita Almeida e Marcelo Palma deram o seu parecer sobre o assunto. Rita admitiu que dentro da casa tudo pode acontecer, recordando o seu exemplo, no entanto não entende a velocidade com que os acontecimentos se deram e, por isso, admitiu que pode ser uma estratégia de jogo. Marcelo concordou com as palavras da parceira, dizendo que Nuno Brito lhe parece um jogador muito inteligente e que o mesmo pode ver Lisa como uma peça importante para chegar longe no mesmo. Posto isto, o casal concordou com a votação feita anteriormente, não considerando a relação de Lisa Schincariol e Nuno Brito genuína.