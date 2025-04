Mais apaixonados do que nunca: Rita Almeida e Marcelo Palma de férias em destino especial

Rita Almeida e Marcelo Palma, ex-concorrentes do Secret Story, partilharam fotografias no Instagram da sua viagem ao Porto Santo. O casal mostra-se cada vez mais apaixonado, e as fotografias são um reflexo disso. O casal vive dias de paixão durante a sua estadia na ilha pertencente ao arquipélago da Madeira, partilhando imagens da aventura com os seguidores nas redes sociais.

Recorde-se que o casal se apaixonou na Casa dos Segredos e, desde então, são inseparáveis. Rita e Marcelo continuam a encantar os seus seguidores com a sua história de amor, e vivem dias felizes de romance.

Agora, na sua estadia na "ilha dourada", podemos ver a cumplicidade e o carinho entre ambos. As paisagens da ilha têm servido de cenário perfeito para os dias românticos do casal. Juntos, não escondem a felicidade e são acarinhados pelos seus seguidores. Rita Almeida e Marcelo Palma mostram-se cada vez mais apaixonados e as imagens das suas férias são a prova.