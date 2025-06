Procura um vestido confortável e elegante para uma cerimónia? Rita Almeida vestiu um ideal

Rita Almeida, conhecida pela sua participação no Secret Story - Casa dos Segredos 8 e no Desafio Final, voltou a dar que falar nas redes sociais com um look perfeito para esta época de casamentos.

A ex-concorrente partilhou uma fotografia ao lado de Marcelo Palma, também ex-concorrente da mesma edição, durante um casamento a que ambos assistiram recentemente. O momento foi registado em story no Instagram e rapidamente chamou a atenção dos fãs.

Na imagem, Rita exibe um vestido cor-de-rosa que conjuga conforto e elegância — uma escolha acertada para eventos formais nos dias mais quentes. O visual simples, mas sofisticado, destaca-se como uma inspiração para quem procura um outfit de cerimónia sem abrir mão da leveza e praticidade.

A cumplicidade entre o casal, que nasceu dentro da casa mais vigiada do país, continua a ser um dos pontos altos das partilhas que fazem nas redes, reforçando a ligação que conquistou o público desde o Secret Story.

